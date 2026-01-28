２月８日投開票の衆議院選挙の期日前投票が１月２８日から始まりました。物価高対策や消費税などが争点となる今回の衆議院選挙。期日前投票は、投票日に仕事などで投票できない有権者のために区役所などで事前に投票できる制度です。大阪市では衆院選に加え、府知事・市長の出直しダブル選挙の期日前投票も行われています。（有権者）「投票する人とか党名はほとんど決めていたのでそれにしました」急な選挙の実施によ