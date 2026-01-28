きょう28日（水）は、山陰から北日本の日本海側では所々で雪が降るでしょう。夜以降は雷を伴って降る所もありそうです。北日本太平洋側も雲が広がりやすく雪の降る所があるでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、関東南部では次第に雲が広がる見込みです。あす29日（木）は冬型の気圧配置となり、強い上空寒気も流入してきます。東日本と西日本の日本海側を中心に、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれ