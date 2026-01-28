サンスター文具は、「未確認飛行」シリーズから「ペンケース」・「栞」に続く新アイテムとして、ファスナーの開閉で“アブダクション”を再現したユニークなデザインが特長の「未確認飛行フラットポーチ」（全4色）を、1月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となっている。商品特長は、未確認飛行物体（UFO）のフォルムをモチーフにした、ユニークなフラットポーチ。UFOから放たれる光線を