「プリングルズ ホームランピザ」日本ケロッグは、世界140ヵ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、野球をコンセプトにしたピザ風味の新フレーバー（ピザ香料使用）「プリングルズ ホームランピザ」（50g／95g）を2月2日から全国のコンビニエンスストア等で発売する。今年は、世界的な野球の大会開催も予定されており、例年以上に野球への関心が高まり、大きな盛り上がりが期待されている。こう