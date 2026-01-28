将棋棋士の加藤一二三さん（享年86）が1月22日、肺炎のため亡くなったと所属事務所が発表した。【写真】加藤一二三さんがこよなく愛した“勝負メシ”「加藤さんは2025年11月ごろに体調を崩して入院。その後は入退院を繰り返していたそうです。入院中も病室に将棋盤と駒を持ち込み、執筆活動にも取り組んでいたそうです」（スポーツ紙記者、以下同）晩年はバラエティー番組に出演し、“ひふみん”の愛称でお茶の間から愛された