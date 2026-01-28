警視庁偽造したマイナンバーカードでキャッシュカードをだまし取ったなどとして、警視庁特別捜査課は28日までに、偽造有印公文書行使や詐欺、窃盗の疑いで東京都豊島区の職業不詳林茂樹容疑者（52）ら男4人を逮捕した。捜査関係者によると、クレジットカードを不正に作成するなどし、金融機関などから計6億円相当の金品を詐取したとみている。他に逮捕したのは、東京都葛飾区の職業不詳田中一郎容疑者（68）ら3人。林、田中