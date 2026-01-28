水不足のため、愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水の節水対策が強化されました。 【写真を見る】“水不足”で豊川用水の節水対策さらに強化 水源の宇連ダムでは平年60%超えの貯水率が6.9%に 渇水対策本部を21年ぶりに設置 愛知 （前川智彦記者）「今、水道水の圧力を下げる操作が行われました」 高台などで蛇口から出る水の勢いが弱まる可能性 水源の宇連ダムでは、平年60%を超える貯水率が、28日午前0時