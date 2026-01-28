28日（水）は日本海側で雪やふぶき…翌日にかけて大雪に。【28日（水）の天気】冬型の気圧配置と上空の寒気の影響で、日本海側のところどころで雪やふぶきとなっています。夜にかけて雪のエリアが広がり、降り方が強まる見込みです。北海道西岸に低気圧があるため、渡島半島や青森県に発達した雪雲がかかるおそれがあります。また、西日本の日本海側では日中は湿った雪になりますが、夜には積もるタイプの雪に変わるでしょう。一方