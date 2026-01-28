ギザ10って将来価値が上がるの？ そのような疑問をお持ちの方は意外と多いかもしれません。実際、コイン収集の世界では、古い硬貨が高額で取引されることもあります。 しかし、すべてがそうなるとはかぎりません。本記事では、ギザ10とはどんな硬貨か、現在の価値、そして将来プレミアがつく可能性について解説します。 そもそも「ギザ10」とは？ ギザ10とは、縁にギザギザ（鋸歯模様）が施された10円玉のことです。