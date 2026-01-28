※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。 「担当編集の方から電話をいただいたとき、声が裏返ってしまったんです。『え!? マジで？』って（笑）。最高に嬉しかった。ブック・オブ・ザ・イヤー1位、ずっと欲しかったんです」「本好きにはたまらなく面白い小説！」（50代・女）という声が溢れ返った『PRIZE―プライズ―』で初めての1位を獲ったことにも歓びを感じているという。「本や小説の世界を愛する気