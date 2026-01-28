米超人気歌手テイラー・スウィフトの婚約者で、今夏にも挙式を控えたＮＦＬカンザスシティ・チーフスのトラヴィス・ケルシーが、来季も現役を続行する可能性が浮上した。米誌ピープルが２７日、報じた。チーフスのオーナー兼ＣＥＯのクラーク・ハント氏は現地時間２７日、ＮＦＬネットワーク「グッド・モーニング・フットボール」にゲスト出演した際、スーパーボウル出場を逃して引退がウワサされるトラヴィスの去就について「