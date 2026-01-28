【高橋啓介 FD3S RX-7 プロジェクトD仕様】 1月27日 出荷開始 価格：3,300円 アオシマは、1/24スケールプラモデル「高橋啓介 FD3S RX-7 プロジェクトD仕様」の出荷を1月27日に開始した。価格は3,300円。 本製品は「頭文字D」に登場する「高橋啓介」の愛車「RX-7」を再現したプラモデル。コミックス28巻に登場したフルエアロと前後エアロフェンダーを装備したスタイ