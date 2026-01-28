森永乳業は2月3日、全国の量販店・小売店で「小さなチーズケーキ 森永れん乳味」を数量限定で発売する。希望小売価格400円（税別）。「小さなチーズケーキ」シリーズは1992年に誕生し、30年以上にわたり販売されているロングセラーのチーズデザート。くつろぎたい時や小腹を満たしたい時など、家族みんなで楽しめる商品として、幅広い年代から支持を集めている。定番フレーバーには、ブルーベリー、ストロベリー、レアチーズケーキ