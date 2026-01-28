GoogleがGemini 3 Flashの新機能として高精度な画像理解機能「Agentic Vision」を発表しました。Agentic Visionでは画像の拡大などを行いつつ能動的な画像理解が可能で、「Pythonで境界ボックスを描画して数を正確に数える」といったコード実行も駆使する機能も搭載しています。Introducing Agentic Vision in Gemini 3 Flashhttps://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/agentic-vision-gemini-3-flash/Go