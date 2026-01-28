◆テニス▽全豪オープンテニス第１１日（２８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２８日＝吉松忠弘】女子ダブルスで、穂積絵莉（日本住宅ローン）、呉芳嫺（台湾）組が、惜しくもベスト４進出を逃した。第４シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）、張帥（中国）組に６−４、４−６、３−６で逆転負けした。穂積自身は、２０１７年以来９年ぶりの４強入りはならなかった。穂積組は