◆テニス▽全豪オープンテニス第１１日（２８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２８日＝吉松忠弘】前日２７日の酷暑で延期になった車いすテニスが開幕。２０２４年パリ・パラリンピック単複２冠で世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、ストレート勝利した。元世界女王のイエスカ・グリフィユン（オランダ）に６−２、６−２の１時間１７分で、２連覇に向けて好発進だ。前日の気温