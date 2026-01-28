28日朝、駒ヶ根市の住宅が全焼する火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。28日午前8時前、駒ヶ根市赤穂の「小平幸平さんの住宅から煙が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが木造2階建ての住宅1棟を全焼しました。警察によりますと焼け跡から身元の分からない1人の遺体が見つかったということです。近所の人によりますとこの家には小平さんが1人で暮らしていたと