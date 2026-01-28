2月8日に投開票の衆議院議員選挙の期日前投票が、1月28日から始まりました。 【写真を見る】期日前投票始まる 準備期間短かく愛知県内は前回より9か所少ない172か所で実施 ｢投票所の入場券｣届かず…投票所で書類記入し投票可能に【衆議院選挙2026】 期日前投票は、仕事や旅行などの予定がある有権者が事前に投票できる制度です。このうち名古屋の中区役所では、27日に公示された衆議院議員選挙の期日前投票が、午前8時半に始まり