山形県新庄市で27日夜、住宅1棟が全焼する火事があり、この家に一人で暮らす68歳の男性の行方が分からなくなっています。27日午後10時40分ごろ、新庄市五日町の伊藤一明さん（68）の住宅から炎が上がっているのを近くに住む20代の男性が発見し、110番通報しました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。また、この家に1人で住む伊藤さんの行方が現在も分かっていないという