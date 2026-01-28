三重県鳥羽市で火事があり、1人が死亡しました。 【写真を見る】三重･鳥羽市で火事 木造2階建て建物が全焼 1人の遺体見つかる 火元とみられる住宅兼店舗に暮らす80代女性と連絡取れず 火事があったのは鳥羽市安楽島町の住宅兼店舗で、きょう午前7時ごろ、近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車など8台が出動し、消火活動が続いています。 1人で暮らす80代女性と連絡取れず この火事で木造2階建ての建物が全