きょうは日差しの暖かさはあるものの、北風の冷たい一日になるでしょう。 【写真を見る】あすは岐阜の山地 愛知･三重の平地でも雪か きょうの予想最高気温は名古屋で9℃ 岐阜･津で8℃ 天気予報（1/28 昼） 正午前の名古屋市内は雲はありますが、よく晴れています。この時間の気温は8．5℃です。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。空気がカラッとして洗濯日和になりそうです。風が強まりやすいため洗濯物はしっかりとめて