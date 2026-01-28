トランプ大統領の「ドルの価値は素晴らしい」との発言を受け、外国為替市場では円相場が大きく上昇しました。一時、1ドル＝152円10銭台と去年の10月下旬以来、3か月ぶりの円高・ドル安水準をつけました。前日に、片山さつき財務大臣が円相場について「今後とも必要に応じて米国の当局と緊密に連携しながら適切な対応をとる」と強調したことも円買い・ドル売りを誘いました。