衆院選でも争点となっている食料品の“消費税ゼロ”。飲食店からは心配の声が上がっています。【写真を見る】食料品“消費税ゼロ”で外食控えに懸念 「不安な気持ちが強い」飲食店はー【ひるおび】物価高で…飲食業の倒産件数過去30年で最多東京商工リサーチによると、2025年の飲食業の倒産件数は1002件と、1996年以降初めて1000件を超えました。2008年リーマンショック時の739件、2020年のコロナ禍での842件を上回っており、政