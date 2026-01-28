CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が28日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。飲食店でカメラ目線を送る自身のショットをアップ。「2枚目は、ごはんまだかな〜の顔」とつづると、考え事をしているかのような表情を見せるショットも投稿した。中村アナの母親は、女優の斉藤慶子。中村アナは現在はCBCのローカル番組「チャント！」「サンデードラゴンズ」などを担当している。中村アナの投稿に、フ