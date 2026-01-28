鹿児島県の奄美大島で逮捕された国内最大のスカウトグループ「ナチュラル」のトップが、潜伏先のホテルに偽名を使って宿泊していたことがわかりました。「ナチュラル」の会長、小畑寛昭容疑者（40）は、スカウト行為の見返りとして暴力団組員にみかじめ料を払った疑いが持たれていて、26日に逃亡先の奄美大島で逮捕されました。小畑容疑者は、2025年12月21日から奄美大島のホテルに潜伏していましたが、その後の取材で、逃亡中に使