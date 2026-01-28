特徴を理解して利用すれば、変額保険は相続対策になる（c）Getty Images 相続対策として生命保険を活用する方法はよく知られていますが、近年「変額保険は相続対策に使えるのか？」と疑問に思う人も増えています。変額保険は、保障を持ちながら資産運用も行える点が特徴で、運用次第では保険金が増える可能性があります。一方で、元本割れのリスクや手数料の負担もあり、終身保険や他の投資商品と同じ感覚で選ぶと失敗につながる