ファミリーマートから、ベルギー王室御用達チョコレートブランド｢ピエール マルコリーニ｣監修スイーツが2025年1月27日(火)から発売中です。｢ピエール マルコリーニ｣とのコラボレーションなので、バレンタインにもぴったりな全7種類のラインナップです。さっそく、全種類を食べてみたので紹介していきます。バレンタインのプレゼントにもおすすめなので、参考にして貰