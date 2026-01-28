¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾®Ìî¿­Æó»á¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ¸ì³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¤¥ó¥°¥ê¡¼¥É¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¼°¡¢¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ä¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ü¡¼¥Õ¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï2012Ç¯¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥ï¥ó¥À¥é¡¼¥ºFC¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¡£¾®Ìî»á¤Ï»¥ËÚºßÀÒ»þ¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÌÜÅª¤ÇÆ±¼Ò¤Ç±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò³«»Ï¡£3Ç¯°Ê¾å³Ø½¬¤òÂ³¤±¤Æ¤­