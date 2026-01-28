きょう午前8時20分ごろ、石川県かほく市にあるJR七尾線の踏切で、雪で動けなくなった乗用車が普通列車と衝突しました。車を運転していた10代女性は、事故の前に線路に出て、非常ボタンを押そうとしたものの、間に合わなかったということです。列車にはおよそ100人の乗客がいましたが、けがをした人はいませんでした。