日本を出発した双子パンダのシャオシャオとレイレイが受け入れ先である中国・四川省のパンダ基地に到着しました。【映像】ファンが掲げた横断幕と現地の人ら（実際の様子）尾崎リポート「シャオシャオとレイレイが間もなく到着する空港です。こちらには中国人のファンが掲げた横断幕があります。おかえりなさいと書かれています。その下には家族で写った写真、さらには花もあります」空港では、深夜にもかかわらず、中国人のフ