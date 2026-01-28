北海道室蘭市の住宅火災現場＝2024年北海道室蘭市で2024年8月、住人3人が死亡した住宅火災で、道警は28日、高齢の両親を殺害したなどとして、殺人と現住建造物等放火の疑いで、死亡した息子で無職渡部信宏容疑者＝当時（56）＝を容疑者死亡のまま書類送検したと発表した。書類送検は27日付。書類送検容疑は、24年8月16日午前5時ごろ、室蘭市絵鞆町の自宅で、母親千代子さん＝当時（83）＝の首を締め付けるなどして殺害、自宅に