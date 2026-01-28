お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（36）が27日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。スタジオゲストの中で付き合いたい芸人について語った。この日は稲田が男性ゲスト7人を「付き合いたい順」にランク付け。「バッテリィズ」エース、「ダウ90000」蓮見翔、「FUJIWARA」藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝、「さや香」新山、「相席スタート」山添寛がエントリーした。稲田は1位に山