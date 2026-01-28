俳優・小沢仁志（63）が、27日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。意外な弱点を明かした。今回は「病院が苦手な人大集合SP」。小沢は人間ドックに「いったことはないです」と話した。明石家さんま（70）が「ケガとかはあるでしょう？アクションのシーンとかで」と聞くと、「現場で骨折していても、わかると撮影が止まるじゃないですか。だから認めない」。ほかの出演者が騒然とする中、「しかも俺の