アメリカのトランプ大統領が11月の中間選挙に向け本格始動です。中西部・アイオワ州で演説を行い、「勝たなくてはいけない」と強調しました。アメリカトランプ大統領「政権発足1年は過去最高のものだった。ここから中間選挙のキャンペーンを始める。勝たなくてはいけない」トランプ大統領は27日、アイオワ州で集会を開き、国内の経済をテーマにした演説を行いました。このなかでトランプ大統領は、「所得は増加しインフレは終息