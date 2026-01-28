28日から衆院選の期日前投票が始まりましたが、「センキョ割」も盛り上がりを見せています。投票済みの証明書を見せることで、様々な特典が受けられる「センキョ割」。今回の衆院選でもすでに始まっているサービスがあります。家電量販店の「ノジマ」では合計2200円以上の買い物をすると、「イイクニ」にかけて1192円分のポイントが還元されるサービスが27日からスタート。また「箱根小涌園ユネッサン」では、若い世代の入場料が特