仕事や日常生活で、周囲に比べて劣等感を抱いたことはありませんか。株式会社ビズヒッツ（三重県鈴鹿市）が運営する「Biz Hits採用特化Web広告運用代行サービス」が実施した「劣等感を感じる瞬間に関する意識調査」によると、社会人が劣等感を感じる瞬間の1位は「経済力の差を感じる」ときでした。【写真】客「こんなドライヤー置いてアホか」…クレーム対応で有料化調査は社会人の男女500人を対象に2025年10月にインターネットで