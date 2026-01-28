私（アイ）は夫のマサヒロと、2人の息子ハヤトとダイチの4人家族です。ハヤトは幼い頃から、同学年の子の誰よりもいろいろなことが早く上手にできる子でした。私たちはハヤトの才能を潰さないように、もっと「いい環境に導いてあげたい」そんな気持ちが前面に出ていくようになります。そうして近所の学習塾に入塾したハヤト。私たちはハヤトが希望するA中学に入れるように、家族総出で必死のサポートを始めたのでした。そんなある