衆議院選挙の期日前投票が28日、東海3県の市町村でも始まり、有権者が一票を投じていました。期日前投票所は、東海3県の役所や商業施設などあわせて429か所に順次設けられる予定ですが、急遽総選挙が決まったため、前回に比べ40カ所少なくなっています。このうち、名古屋市の中区役所の投票所では28日朝、有権者が訪れ一票を投じていました。30代男性：「現役世代っていうところもあるので手取りが増えたりするところだと嬉