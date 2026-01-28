俳優で日本画家のあいはら友子さんが赤富士をテーマに描いた日本画の展示即売会が名古屋の名鉄百貨店で始まりました。すべての事が「うまくいくよう」縁起を担いだ作品では、赤富士を背景に、「うまく」という語呂合わせで今年の干支・馬9頭が描かれています。あいはらさんが描いた赤富士をテーマにした日本画およそ50点が展示された絵画展は2月2日まで開かれ、1月29日はあいはらさんのトークショー