愛知県の東三河地方に水を供給する豊川用水で28日、今シーズン3回目となる節水対策が始まりました。豊川流域では、降水量が少ない状態が続き「宇連ダム」や「大島ダム」などの合計貯水率は28日午前0時時点で20％、平年のおよそ3分の1以下となっています。そのため、28日午前9時から今シーズン3回目となる節水が強化され、豊橋市の浄水場では、職員が排水の圧力を下げ、水道用水では17％の節水となっています。