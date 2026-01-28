「17頭のゴリラに会うことができて…」元テレビ朝日アナウンサーでタレントの宇賀なつみが野生のゴリラとの?対面ショット?を公開し、反響を呼んでいる。「ルワンダで、マウンテンゴリラに会ってきました‼︎」とインスタグラムに書き込み、大きなマウンテンゴリラのファミリーを間近で観察するショットをアップ。1時間観察した様子を伝え、「17頭のゴリラに会うことができて、大満足‼︎生涯忘れら