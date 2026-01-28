がん闘病の末、2025年1月に亡くなった経済アナリストの森永卓郎さん。生前の連載をまとめた『森永卓郎の戦争と平和講座』が没後１年経ったいま、発売され話題を集めている。本書では、ワクチン接種もままならず、ただ、まん延防止等重点措置を繰り返すだけだった日本政府の新型コロナ対応を批判するとともに、その裏にある権威を持った人たちの“保身”が日本に与えた影響に触れている。【画像】本日がご命日となる著者の森永卓郎