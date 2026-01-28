西武の郄橋光成投手（28）が28日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。長年の夢でもある米メジャー挑戦への思い「気持ちはまだ諦めてもないですし、まだ野球人生終わったわけじゃない」と言う。それでも育ててくれたチームに対する思いは強い上、球団からも必要とされている熱意を何度も受けた。「チーム自身も苦しんでますし、本当に優勝するため