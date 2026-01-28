これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、沿岸各地に波浪注意報、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。 しばらく沿岸部では高波に、積雪の多い地域ではなだれに注意ください。 ◆28日(水)これからの天気 断続的に雪が降るでしょう。下越や佐渡では止み間もありますが、上越と中越では降り方が強まることもありそうです。 降水確率は、夕方にかけて上越市・湯沢町・長岡市で60%、夜は各地と