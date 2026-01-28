ツアー通算13勝を誇るフェードヒッター稲見萌寧。ショットメーカーでもある彼女のアイアンスイングを、大西翔太コーチに詳しく分析してもらった。【連続写真】スイング中に両ヒザの高さが変わらない稲見のアイアンショット◇◇◇さすが通算13勝を誇るショットメーカーの稲見プロ。シンプルな動きで、正確にボールを捉えていますね。まず特徴的なのが、テークバックです。左腕を伸ばしながら、低く長いテークバックを取っていま