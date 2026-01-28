プロ野球・西武の郄橋光成投手が28日、契約更改交渉に臨み4000万円増の2億5000万円でサイン（金額は推定）。今季への意気込みとメジャーへの思いをコメントしました。オフシーズンにメジャー挑戦を表明するも西武残留が決定した郄橋投手。残留を決めた理由について「一番必要とされるところで投げたいですし、ライオンズで優勝したいという思いが強いので、そのために今年フルマックスで投げて頑張りたいと思います」