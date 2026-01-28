東京・江東区の交差点で28日朝、横断歩道を渡っていた高齢の女性がダンプカーにひき逃げされ死亡した。黒いダンプカーが女性をひき逃げ午前8時過ぎ、江東区越中島の交差点で「歩行者とダンプの事故」と、目撃者から110番通報があった。警視庁によると、ダンプカーが交差点を左折する際、横断歩道を歩いて渡っていた80代の女性をはね、現場から走り去ったという。はねられた女性は、死亡が確認された。逃走したのは黒いダンプカーで