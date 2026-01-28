仕事や旅行などで投開票日に投票に行けない有権者のための期日前投票が、28日から始まりました。投開票日前日の2月7日まで、原則午前8時半から午後8時まで受け付けられています。千葉市の百貨店内に設けられた投票所でも、期日前投票が始まりました。投票を済ませた人には一部で割引サービスを受けられるなど、投票を促す工夫がされています。今回の選挙は解散から公示までの期間が短いことや、一部地域での大雪の影響で入場整理券