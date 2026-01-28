米大リーグ、パドレスのダルビッシュ有投手（３９）が野球日本代表・侍ジャパンのアドバイザーとして２月の宮崎合宿に参加することが２８日、分かった。井端弘和監督からの強い要請を受けて、宮崎入りを決断。昨年１０月に右肘のトミージョン手術を受け今季はリハビリに費やすため、侍戦士として出場メンバーに名を連ねることはできないが、メジャーでの豊富な経験を後方支援という形で伝えていく。とりわけ、今大会ではＭＬ