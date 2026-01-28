一戸建ての住宅に侵入し、現金や高級ブランドのネックレスなどを盗んだ疑いで58歳の男が逮捕されました。松崎幸治容疑者（58）は2025年10月、東京・中野区にある住宅に鍵が開いていた窓から侵入し、現金約20万円のほか、高級ブランドのネックレス40万円相当を盗み出した疑いが持たれています。松崎容疑者は盗んだ現金などを生活費や遊興費にあてていて、調べに対し「他にも30件ほどやった」と容疑を認めているということです。松崎